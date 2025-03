Calciomercato.it - Paratici avanza, è la scelta di Furlani: le ultime sul Ds e il nuovo allenatore | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

I prossimi possono essere i giorni della nomina delDirettore sportivo. Ecco cosa sta accadendo in casa rossoneraSolo conferme. Fabiosta prendendo il largo in questa corsa che ha come premio il ruolo di Direttore sportivo del Milan., è ladi: lesul Ds e ilCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itIn questi giorni, abbiamo scritto come l’ex dirigente della Juventus fosse balzato in pole, superando Igli Tare e il resto del gruppo. L’albanese era il favorito per prendere il posto di Antonio D’Ottavio dopo i colloqui avuti a Londra con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, ma il viaggio negli Stati Uniti di Giorgioha rimescolato tutto. L’Amministratore Delegato, che avrà l’ultima parola, ha così avviato i contatti con i vari profili, parlando anche con Tony D’Amico, che piace parecchio, oltre che con Andrea Berta, che però è destinato a lavorare in Premier League.