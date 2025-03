Papa notte scorsa senza maschera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.40 LaFrancesco "non ha dovuto fare uso della ventilazione meccanica non invasiva", ossia laper l'ossigeno. Ha usato i naselli, per l'ossigenazione ad alti flussi. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede Serve ancora "prudenza",si precisa."Non vuol dire che non ne farà uso nei prossimi giorni".Si registrano dunque "lievi miglioramenti", ma le dimissioni dal Policlinico Gemelli "non sono imminenti".Re Carlo in udienza ad aprile?"Diamo informazioni sulle visite di Stato pochi giorni prima",precisa il Vaticano