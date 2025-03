Liberoquotidiano.it - Papa Francesco ricoverato? "Visita confermata": clamoroso in Vaticano, chi arriva martedì 8 aprile

Diplomazia e cerimoniale più forti della malattia: laprogrammata di Re Carlo III e dalla regina Camilla per incontraresi svolgerà nonostante il ricovero del Pontefice, al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio in condizioni critiche per una polmonite bilaterale. Lo ha confermato Buckingham Palace, secondo cui il miglioramento delle condizioni delimplica che l'incontro con i monarchi britannici avrà luogo all'inizio dia Roma, per celebrare il Giubileole e i rapporti tra la Chiesa cattolica e la Chiesa d'Inghilterra. Una fonte di Buckingham Palace ha dichiarato in una nota che la famiglia reale britannica "confida e prega affinché la salute diconsenta lo svolgimento della". ", e chiaramente a seconda delle condizioni di salute di, le Loro Maestà visiteranno la Santa Sede per unirsi anella celebrazione del Giubileo del 2025", ha osservato il portavoce.