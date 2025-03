Lapresse.it - Papa Francesco, Re Carlo in udienza? Cosa dice la Santa Sede

Leggi su Lapresse.it

La sala stampa dellanon conferma né smentisce la possibileprivata dicon i reali inglesi, ReIII e la Regina Camilla, che secondo quanto comunicato da Buckingham Palace dovrebbe tenersi il prossimo 8 aprile. Dal Vaticano si riferisce che “nessuna informazione in relazione alle visite viene data con tanto anticipo, in genere le notizie vengono date a ridosso degli eventi“. La sala stampa sottolinea che “queste visite vengono pianificate con grande anticipo e magari questo anticipo può essere stato anche prima del ricovero. La visita dei reali ha una sua articolazione e non è in programma solo la visita del”.Ree il, il comunicato dei reali inglesiLunedì sera, in un comunicato diffuso sul sito della famiglia reale inglese, Buckingham Palace aveva fatto sapere che, nell’ambito della visita die Camilla in Italia, “martedì 8 aprile, la coppia reale visiterà laper unirsi anelle celebrazioni del Giubileo del 2025.