Quotidiano.net - Papa Francesco, prima notte senza mascherina per l’ossigeno. Re Carlo conferma la visita

Roma, 18 marzo 2025 –delper. In base all’ultimo aggiornamento sulla salute del Pontefice, diffuso nel tardo pomeriggio di oggi dalla sala stampa Vaticana, il Santo Padre ha dormitoil supporto della ventilazione meccanica ma solo con i ‘naselli’ perterapia ad alti flussi. Pope Francis (R) with Britain's Prince Charles, Prince of Wales (L) during a private audience on April 4, 2017 at the Vatican. ANSA/ PRESS OFFICE/ OSSERVATORE ROMANO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ Il Vaticano predica comunque “prudenza perché non si tratta di uno stacco definitivo ma di una progressiva riduzione”.