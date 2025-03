Thesocialpost.it - Papa Francesco potrebbe incontrare Re Carlo: dove e quando

Tutto è pronto per uno degli appuntamenti più simbolici dell’anno: l’incontro tra ReIII e. La visita, confermata da Buckingham Palace, è prevista per martedì 8 aprile, ma resta subordinata al miglioramento delle condizioni di salute del Pontefice. «La Royal Family confida e prega affinché ilpossa accogliere il sovrano», si legge nel comunicato ufficiale.Sarà il primo viaggio in Italia perIII e la regina Camilla dall’incoronazione, con tappe a Roma, in Vaticano e a Ravenna, in un itinerario che unisce fede, diplomazia e cultura.Il cuore della visita sarà la partecipazione del re anglicano a una funzione nella Cappella Sistina, dedicata alla “cura del creato”, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo 2025. Un gesto di alto valore simbolico, cui seguirà un evento senza precedenti:visiterà la Basilica di San Paolo fuori le Mura, mai toccata prima da un monarca inglese.