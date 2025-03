Agi.it - Papa Francesco migliora lievemente

AGI -registra anche oggi "lievimenti" per quanto riguarda la situazione motoria e per quella respiratoria. Lo afferma la sala stampa vaticana. La situazione continua a restare stabile in un quadro complesso. Imenti sono nell'uso dell'ossigeno: continua la diminuzione della ventilazione meccanica non invasiva (maschera che copre naso e bocca) durante la notte e dell'ossigenazione ad alti flussi durante il giorno. La giornata del Pontefice La giornata del Pontefice è trascorsa tra terapie, preghiera e un po' di attività lavorativa. Ilcontinua a seguire una dieta alimentare prescritta dai medici, composta anche da cibo solido. Il prossimo bollettino medico è previsto per domani sera. Visita di stato "Non diamo mai informazioni su una visita di Stato se non pochi giorni prima della visita stessa".