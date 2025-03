Lapresse.it - Papa Francesco, lettera al Corriere della Sera: “Bisogna disarmare la Terra”

“Dobbiamole parole, perle menti ela. C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di sensocomplessità”. E’ quanto scrivein unaal direttore del ‘’ Luciano Fontana inviata dal policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio scorso. “Caro Direttore, desidero ringraziarla per le parole di vicinanza con cui ha inteso farsi presente in questo momento di malattia nel quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più assurda”, si legge nella missiva pubblicata dal quotidiano. “La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide. Forse per questo tendiamo così spesso a negare i limiti e a sfuggire le persone fragili e ferite: hanno il potere di mettere in discussione la direzione che abbiamo scelto, come singoli e come comunità”.