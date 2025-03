Lettera43.it - Papa Francesco, altri «lievi miglioramenti»: le condizioni

Leggi su Lettera43.it

Ledi salute direstano «stabili in un quadro complesso». Lo ha affermato la sala stampa vaticana, alla vigilia del nuovo bollettino rilasciato dai medici, in programma per la sera del 19 marzo. Ciò che filtra è, però, che sono stati registrati». Il Pontefice nella notte tra il 17 e il 18 marzo non ha utilizzato la maschera, che permette la ventilazione meccanica non invasiva, ma soltanto l’ossigenazione ad alti flussi. Come spiegato da Adnkronos si tratta di una «buona notizia» da prendere «con prudenza». Le dimissioni didall’ospedale, però, «non sono imminenti» secondo fonti del Vaticano.LEGGI ANCHE: Re Carlo III e Camilla in Italia ad aprile: dalal discorso alle Camere, le tappe della visitaArticolo completo:»: ledal blog Lettera43