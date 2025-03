Lettera43.it - Papa Francesco al Corriere della Sera: «Dobbiamo disarmare la terra»

In una lettera inviata al direttore del, Luciano Fontana,ha sottolineato l’importanza di un linguaggio che favorisca il dialogo e la pace. «le parole, perle menti ela. C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di sensocomplessità», ha scritto il Pontefice. Il messaggio, inviato il 14 marzo in risposta a un augurio di pronta guarigione da parte di Fontana, richiama il ruolo crucialediplomazia e delle organizzazioni internazionali, che necessitano di «nuova linfa e credibilità». Ilha inoltre evidenziato come «le religioni possano contribuire a rafforzare il senso di fratellanza e giustizia, alimentando la speranzapace».: «Le religioni possono rafforzare il senso di fratellanza e giustizia»Dal policlinico Gemelli, dove è ricoverato da oltre un mese,ha rivolto un’esortazione ai professionisti dell’informazione, sottolineando la responsabilità legata all’uso delle parole.