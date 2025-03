Thesocialpost.it - Papa Francesco, aggiornamenti: “Ridotta ventilazione ma serve prudenza”

Prosegue con cauto ottimismo il decorso clinico di, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Secondo quanto comunicato nel bollettino pomeridiano dalla Sala Stampa della Santa Sede, le condizioni del Pontefice restano stabili, con alcuni segnali di miglioramento a livello respiratorio. Nella notte appena trascorsa non è stata utilizzata la maschera per lameccanica, e anche durante la giornata i flussi di ossigeno sono stati ulteriormente ridotti.Ilcontinua comunque a mantenere un impegno attivo: “oggi ha lavorato, pregato, svolto fisioterapia e seguito la terapia respiratoria”, si legge nella nota ufficiale. Tuttavia, dal Vaticano si invita ancora alla, specificando che la riduzione del supporto respiratorio non deve essere interpretata come una guarigione definitiva, ma come parte di un processo graduale.