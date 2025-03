Unlimitednews.it - Pancalli si candida al Coni “Posso ancora dare tanto allo sport”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ho speso metà dei miei 61 anni per ideare e realizzare con i miei collaboratori un progetto che desse opportunità e dignità al movimento paralimpico italiano. Ho raggiunto quasi tutti gli obiettivi che mi ero prefissato, sono giovane e sento di potermolto al mondo dello. Per questo motivo il prossimo 26 giugno mi candiderò alla guida del”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luca, annuncia la suatura alla presidenza del Comitato Olimpico italiano. Dopo aver ufficializzato la decisione di lasciare il Cip, la corsa per la poltrona di massimo dirigente delloitaliano.“Le due decisioni sono disgiunte – spiega– perché non voglio tenere aperte due strade. Con il Cip l’esperienza si è definitivamente conclusa con l’unico rammarico di non aver potuto ultimare foresteria e palazzetto dellodel Centro Federale delle Tre Fontane a Roma, compito che toccherà al mio successore.