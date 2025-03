Ilgiorno.it - Pallone al femminile, un nuovo stile di gioco

Leggi su Ilgiorno.it

Mentre in Europa cresce l’interesse per le squadre “in rosa”, in Italia ancora non tutti apprezzano l’accostamento “donne e”. Gli spettatori e i tifosi lamentano l’assenza di contatto diretto, le minori abilità tecniche, le azioni meno coinvolgenti. Dal punto di vista fisico, l’altezza media delle giocatrici penalizza ildi testa e la minore forza incide sulla velocità e sul tiro. Queste osservazioni sono parzialmente condivisibili, tanto che sono a volte le stesse calciatrici a non apprezzare in tutto il loro stesso sport, soprattutto da vedere. Ma perché così tanti pregiudizi? E siamo sicuri che sia proprio così? Innanzitutto, leggendo i dati, il calcionacque in Inghilterra nel 1894 ma in Italia è diventato professionistico soltanto il 1 luglio del 2022, ben 114 anni dopo quello maschile.