Ilgiorno.it - Palloncini in cielo per Vanessa: "Siamo sgomenti, senza parole"

"Sei qui con noi con la tua prespirituale: sarai sicuramente stupita nel vedere che qui c’è tutto il paese". Durante l’omelia don Marco Ziviani si è rivolto così aFino, la ventisettenne di Marchirolo scomparsa in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa settimana sulla statale della Valganna, in cui sono rimasti coinvolti anche il fratello e la sorella. La sua comunità le ha dato un ultimo saluto affettuoso e molto partecipato, riempiendo la chiesa di San Pietro. "I tuoi familiari hanno bisogno che tu doni loro tanta luce dall’alto – ha sottolineato il parroco –. Ti chiediamo di aiutare tuo fratello Marco, che viene operato proprio in queste ore, e tua sorella Sara, che è rimasta illesa ma ha vissuto uno shock". E poi ancora: "tutti, non abbiamo– ha aggiunto don Ziviani –.