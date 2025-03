Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di A1

Nellaregular seasonSerie A1 2024-2025 di, in attesa del posticipo tra Trieste e L’Ekipe Orizzonte, la SIS Roma domina il derby con la Lazio, vinto per 15-4, e si porta momentaneamente in testa alla classifica scavalcando le etnee.Il Rapallo domina contro il fanalino di coda Ancona, liquidato per 25-11, e difende il terzo posto, mantenendo un punto di margine sul Padova, corsaro in casaBrizz Nuoto per 5-19, infine il pareggio tra Cosenza e Bogliasco, per 9-9, lascia apertissima la corsa all’ultimo posto play-off., Trieste-De Zaan 9-10 nella finale d’andata dell’Euro CupLEDI A1Domitilla Picozzi (SIS Roma): la centrovasca classe 1998 cala il poker nel derby dominato contro la Lazio per 15-4, che consegna alle giallorosse la vetta momentaneaclassifica in solitaria.