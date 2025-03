Sport.quotidiano.net - Pallamano Nel campionato regionale di Serie B. Carrara si arrende alla corazzata Massa Marittima

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pronostico rispettato nella quinta giornata di ritorno deldiB di, con la Polisportiva Carrarese che tra le mura amiche sialper 27-33 (primo tempo 14-16). Contro i maremmani, seconda forza del, i carraresi giocano per provare a vincere la prima partita della stagione ma dopo avere lottato per 60 minuti, si devonore con un -6 che comunque è meglio del -14 della gara di andata. Mister Gianpaolo Vezzoni può contare su una panchina un pochino più allungata del solito e sulla coppia Mazzanti- Benmansour che ha la mano calda (15 reti insieme). I maremmani però non si fanno sorprendere, chiudono a +2 il primo tempo, mentre nella ripresa gestiscono il vantaggio (parziale 13-17) esirena è +6 per gli ospiti, conche perde il pivot Mazzanti negli ultimi sette minuti della gara per squalifica.