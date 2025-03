Calciomercato.it - Palermo, addio Dionisi: tifosi furiosi, c’è un ostacolo per l’esonero

Sono ore decisive per la panchina rosanero dopo la nuova e bruciante sconfitta di sabato al ‘Barbera’ contro la CremoneseIl casting per la panchina delcontinua anche in queste ore, a conferma della volontà di cambiare allenatore da parte del club rosanero dopo la pesante rimonta subita contro la Cremonese.Alessio(LaPresse) – Calciomercato.itConil rapporto si è rotto da tempo, isono(classifica deludente eal momento clamorosamente fuori dai playoff) ma senza un’alternativa valida il tecnico toscano rischia di rimanere ancora sulla panchina rosanero. Di fatto, da Manchester e dal City Group non è ancora arrivato l’ok per contrattualizzare per un anno e mezzo il nuovo tecnico come appreso da Calciomercato.it. Allenatori come Vivarini, De Biasi e Andreazzoli vogliono infatti maggiori garanzie e inoltre non è semplice in questa situazione inserire nell’accordo un’opzione sulla promozione in Serie A.