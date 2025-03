Ilfattoquotidiano.it - Paesi Baltici e Polonia: “Aumentate minacce da Mosca e Minsk, ci ritiriamo dal trattato sulle mine antiuomo”

“Negli ultimi anni lemilitari agli stati confinanti con Bielorussia e Russia sononotevolmente, per questo è importante rafforzare le capacità di deterrenza e difesa di questiverranno sfruttate tutte le opportunità per rafforzare la deterrenza e difendere ed esercitare efficacemente la libertà di scelta dell’azione militare”. Una nota del ministero della Difesa della Lituania per annunciare che, insieme a, Lettonia ed Estonia, si ritirerà dalla Convenzione di Ottawa del 1997 contro l’uso di. Una decisione che ora dovrà essere ora confermata dal Presidente della Repubblica di Lituania e dal Seimas, ovvero il parlamento lituano. Vilnius aveva ratificato la Convenzione di Ottawa nel 2003 ma “da allora, la valutazione della minaccia è cambiata radicalmente, l’ambiente di sicurezza è cambiato in peggio e, di conseguenza, ulteriori obblighi giuridici precedentemente assunti limitano le capacità e le scelte della Lituania nella difesa dello Stato”, precisa la nota.