Cataniatoday.it - Padre furioso minaccia di morte il figlio e la ex moglie: "Vi taglio la gola a tutti"

I carabinieri hanno denunciato un 55enne incensurato di Santa Maria di Licodia, per lesioni personali,e porto non autorizzato di armi. I militari dell'Arma sono intervenuti, su segnalazione di un passante, per fermare l’uomo che si era presentatopresso l’abitazione dell’ex.