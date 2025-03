Anconatoday.it - Padre di famiglia si tocca i genitali davanti ai bambini, a processo per atti osceni

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Il pomeriggio al mare finisce con il pedinamento di un uomo,di, che in un’area giochi di Marcelli, in spiaggia, si sarebbeto ripetutamente iad un gruppetto ditra gli otto e i nove anni. L’episodio risale al 20 giugno del 2021, in uno.