Pace solo con garanzie di sicurezza all’Ucraina Le anticipazioni sulla bozza del vertice Ue

«Un accordo diglobale, che rispetti l’indipendenza, la sovranità e l’integrità dell’Ucraina, deve essere accompagnato da solide e credibilidiper l’Ucraina per scoraggiare future aggressioni russe». Sono le parole presenti delladelUe che domani 19 marzo sarà sottoposta a un ultimo controllo dei Rappresentanti permanenti. L’Unione europea, c’è inoltre scritto nel testo, «è pronta ad alzare la pressione»Russia, «i cui beni resteranno immobilizzati fino a quando Mosca non cesserà la guerra di aggressione contro l’Ucraina e non risarcirà i danni causati dal conflitto». Emerge chiaro il sostegno a Kiev. Nella, il Consiglio europeo riafferma il suo continuo e incrollabile sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Un approccio di «attraverso la forza» e «nell’esercizio del suo diritto intrinseco all’autodifesa contro la guerra d»i aggressione russa.