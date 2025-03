Ilrestodelcarlino.it - Pace armata al congresso di FdI. Ma la Colombo rompe la tregua

Un solo candidato per guidare il partito avrebbe dovuto sedare il confronto. Ma in casa di Fratelli d’Italia a Riccione, le tensioni covano sotto la cenere e si sono riaccese durante e dopo ilall’hotel Lungomare alla presenze di 150 militanti. Stefano Paolini era l’unico candidato a coordinatore. Insomma tutto scritto, se non fosse per gli altri membri del direttivo. Da una parte c’era Paolini con l’intenzione di eleggere altri cinque membri a sé vicini. Dall’altra, l’anima del partito rappresentata dalla deputata Beatrize famiglia, molto più propensi a dividere equamente i candidati: 5 e 5. Non è stata una passeggiata e solo l’intervento del senatore Michele Barcaiuolo ha permesso di arrivare a una mediazione, evitando una sanguinosa votazione. L’urna e le schede elettorali non sono state utilizzate, anche se tra i 150 molti avevano la mano calda.