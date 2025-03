Iltempo.it - Otto e mezzo, "la ricompensa di Putin...". Scintille tra Severgnini e Travaglio

Leggi su Iltempo.it

Idee inconciliabili, due stili opposti. Beppe Servergnini e Marcocommentano da posizioni opposte gli esiti della prima telefonata tra Donald Trump e Vladimirper inziare un negoziato che riporti la pace in Ucraina. Il direttore del Fatto quotidiano vede positivamente un inizio di dialogo tra Mosca e Washington. Pessimista l'editorialista del Corriere della sera che lancia un messaggio all'altro ospite di Lilli Gruber anche sul ReArmEu: "Marco, dico che l'Europa non sta parlando di guerra, sta parlando di difendersi in futuro". "No, oggi Ursula von der Leyen ha detto che dobbiamo preparare la guerra. Io cito la von der Leyen", replica. "Dobbiamo prepararci alla guerra per evitare la guerra, questo ha detto la von der Leyen. Prepara la guerra per pensare alla pace, si chiama difesa, non si chiama attacco - argomenta- e questo è il punto: in questi negoziati non abbiamo nessuna garanzia e se ho capito bene, Marco tu neanche la vuoi chiedere a, ma non è che lo rifa ancora da qualche altra parte?".