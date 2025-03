Veronasera.it - "Othello" in scena al Teatro Satiro Off

Leggi su Veronasera.it

AlOFF il 21/22 marzo alle ore 19.30:, the Moor of Venice, gelosia e tradimento. La rassegna teatrale Abbiamo rapito William Shakespeare è lieta di presentare il suo prossimo spettacolo:, the Moor of Venice. L’evento si terrà alOff, con dialoghi in.