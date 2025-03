Ostia furti nelle auto Conforzi FdI | Situazione allarmante serve un Tavolo sulla sicurezza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 marzo 2025 – “Ho deciso di scrivere al Presidente del X Municipio, coinvolgendo anche il Prefetto di Roma, per segnalare la crescente emergenzanel territorio di. Le preoccupazioni non arrivano più solo dai commercianti delle principali aree commerciali lidensi, ma anche dai residenti di numerosi quartieri”. Così dichiara in una nota il consigliere Giuseppe, capogruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio di Roma Capitale.“Uno dei fenomeni più critici è quello deimobili, che si verificano quotidianamente, a qualsiasi ora, – spiega– daPonente aLevante. Solo negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto segnalazioni di episodi in via delle Gondole e via delle Quinqueremi, dove malviventi forzano le vetture anche solo per rubare pochi spiccioli”.