Anteprima24.it - Osservatorio sugli atti intimidatori verso gli amministratori locali, Buonopane al Viminale

Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mna qui alprendo parte al tavolo sull’deglinei confronti deglidegli enti, unche è preso tutto dal Ministro dell’Interno e ne fanno parte altri ministri importanti come dell’istituzione così come della grazia e giustizia, il capo della polizia. Quello deglinei confronti degliè un fenomeno di estrema attualità anche nella nostra provincia, di fatto i recenti accadimenti ci preoccupano, sarà occasione anche per parlarne qui direttamente al tavolo”. Così il presidente della Provincia di Avellino, Rizieriche oggi ha preso parte alla riunione dell’sul fenomeno deglinei confronti degli, sottolineando la solidarietà al Consigliere, Franco Mazzariello.