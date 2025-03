Ilrestodelcarlino.it - Ospedale dei Sibillini. Due nuovi medici e dodici infermieri in arrivo ad Amandola

E’ innuovo personale per l’dei‘Beato Antonio’ di. La direzione generale Ast Fermo, infatti, lo scorso 14 marzo ha assunto dueper lana Interna di, che prenderanno servizio dal primo aprile. Inoltre ieri sempre l’Ast ha pubblicata una determina per l’assunzione di 6(da mobilità esterna) e altri 6(da mobilità interna) tutti con contratto a tempo indeterminato, che prenderanno servizio a partire dal primo maggio. Sempre ieri è stata avviate la determina, per 6 operatori Oss (1 da mobilità interna e 5 da mobilità esterna) che entreranno in servizio anche loro, dal primo maggio. La direzione ha anche provveduto ad assumere, a pieno regime, un nuovo radiologo che consentirà di ampliare l’offerta diagnostica da tre a cinque giorni a settimana.