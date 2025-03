Ospedale Bambino Gesù al via lo screening per il diabete di Tipo 1

Leggi su Ilfaroonline.it

18 marzo 2025- L’Pediatricoavvia il programma diper ildi1 (DM1), rivolto ai bambini tra i 3 e i 6 anni non ancora compiuti. L’iniziativa, attiva nelle sedi di Roma-San Paolo e Palidoro, permetterà di individuare precocemente i bambini a rischio, attraverso l’analisi degli autoanticorpi associati alla malattia. Ildi1 è la forma più comune diin età pediatrica e può esordire improvvisamente conuna condizione grave chiamata chetoacidosi, che richiede spesso il ricovero in terapia intensiva. Identificare la malattia nelle sue fasi iniziali consente di intervenire tempestivamente per ridurre i rischi e migliorare la gestione clinica. Loprecoce del DM1 ha proprio l’obiettivo di prevenire complicanze, favorire unatransizione più graduale alla terapia insulinica e, nei casi selezionati, l’accesso a trattamenti innovativi che possono ritardare la progressione della malattia.