Calciomercato.it - Osimhen-Juventus, arriva la svolta: il futuro è deciso

Ildi Victorresta in bilico.un nuovo annuncio sulle possibili scelte del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli L’impatto di Victorsul calcio turco è stato a dir poco devastante. Il bomber di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray sta vivendo un’annata esaltante dal punto di vista personale con la bellezza di 26 gol totali in 30 partite.la(LaPresse) – Calciomercato.itNumeri in costante aggiornamento quelli di, che dopo una lunga estate in bilico ha trovato una soluzione momentanea proprio con il club giallorosso che sta consentendo anche allo stesso Napoli di valorizzare quello che è a tutti gli effetti un patrimonio economico.Gli azzurri al termine dell’attuale stagione lavoreranno alla cessione definitiva, mentre Abdullah Kavukçu, vice presidente dei turchi, è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto suldel calciatore: “ci dirà la sua decisione ad aprile.