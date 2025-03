Osimhen alla Juventus nuovo ribaltone | ha scelto il Napoli

Leggi su Sportface.it

Victorè tornato a far parlare di sé. Dopo una stagione travagliata al, tra infortuni e polemiche, l’attaccante nigeriano ha ritrovato smalto e gol al Galatasaray, dove è approdato in prestito la scorsa estate.In Turchia è rinato: 20 reti in 22 presenze in campionato, numeri che stanno alimentando il sogno scudetto per i giallorossi e, al tempo stesso, risvegliando l’interesse delle big europee. Tra queste, c’è anche la, che sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico bianconero e artefice del suo arrivo anel 2020, ha già ottenuto l’ok di massima dal giocatore per un eventuale trasferimento a Torino. Il problema? Si chiama Aurelio De Laurentiis, presidente del, che non ha alcuna intenzione di rinforzare una rivale diretta in Italia.