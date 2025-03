Anteprima24.it - Orrico: “Ho rivisto la Salernitana che conoscevo”

Tempo di lettura: 2 minutiLaFemminile 1970 saluta con un successo la Coppa Italia. Superata, infatti, per 2-0 la Woman Napoli a San Rufo, casa dello Sporting Sala Consilina ringraziato da mister Vincenzoa nome di tutta la Società: “Ne è valsa la pena venire a giocare in questo impianto, è doveroso ringraziare lo Sporting per l’accoglienza, a loro vanno i miei auguri per il campionato. Giocare qui è stata una bella emozione, il palazzetto merita davvero”.Il tecnico, invece, sulla gara afferma: “Era una gara che contava poco ai fini della classifica ma ha dato indicazioni importanti. Siamo tornati lache abbiamo visto negli ultimi mesi che fino ad ora ha fatto un lavoro eccezionale con tante prestazioni ottime”., poi aggiunge: “Con il Canicattì siamo stati meno brillanti, a queste ragazze non posso rimproverare nulla e dire grazie per il lavoro che stanno facendo”.