Orologi per la festa del papà: perché il "tempo" ha tantissimi significati

Ci sono feste e feste, e regali e regali. Domani si celebra ilcon tutta l'enorme importanza che ne consegue e quindi il dono deve essere di quelli speciali. Eccol'idea di regalare uno è più che perfetta. Si tratta di un regalo che – oltre a rappresentare stile ed eleganza – al suo interno custodisce il significato dele della memoria e quando donato da un figlio a un padre il "peso" cresce ancora di più. Una volta stabilito il valore di uno, non resta che scegliere quello giusto. Ad esempio per ipiù sportivi le nuove proposte di Sector fanno al caso giusto. Per la Primavera-Estate 2025, infatti, arriva una nuova interpretazione dell’iconicoo, animata dal movimento automatico day-date di fabbricazione giapponese. Sono tre i modelli che fanno parte di questa collezione che esprime al massimo il DNA sportivo del Brand ed è caratterizzata da materiali perfetti per la stagione più bella.