Gamberorosso.it - “Ormai è difficile fare impresa ovunque in Italia”. Lo chef Luca Abbruzzino difende la sua Calabria

, classe 1989, ha mosso i primi passi in cucina nel rinomato ristorante di famiglia a Catanzaro, affiancando il padre Antonio, suo più grande mentore. Eppure,jr non si è limitato a raccogliere l'eredità familiare, ma ha costruito la propria identità gastronomica formandosi in alcuni dei ristoranti più prestigiosi d'e del mondo: Piazza Duomo, Osteria del Povero Diavolo, Uliassi, Torre del Saracino, fino a esperienze internazionali come Michel & Sébastien Bras Toya in Giappone e Le Grand Restaurant a Parigi. Nel 2012, a soli 23 anni, ha preso le redini del Ristorante, confermando la stella Michelin e diventando uno dei simboli della rivoluzione gastronomica calabrese con una cucina che unisce istinto, gusto, memoria e valorizzazione del territorio.