Orbetello, emergenza moscerini: raccolte oltre 9mila firme per chiedere l'intervento della Regione

Un’invasione dista mettendo in ginocchio la Laguna di. La situazione, in corso da settimane, ha spinto i residenti a lanciare una petizione su Change.org perallaToscana di dichiarare lo stato di. In pochi giorni, la raccoltaha superato quota. La richiesta è indirizzata al presidente, Eugenio Giani. “Non è possibile vivere la nostra vita normale a causa dell’invasione di. Non possiamo fare una passeggiata all’aria aperta. Non possiamo aprire le finestre. Siamo segregati in casa come ai tempi del Covid. I nostri bambini vanno a scuola, come al ‘Consani’ e respirano aria piena di”, si legge nel testopetizione.al disagio per gli insetti, i residenti segnalano un ulteriore problema: “Quando imorti vengono mangiati dai ragni, si crea anche il fenomeno di ragni di dimensioni fuori dal normale”.