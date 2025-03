Ilgiorno.it - Orari d’apertura del Parco Sempione più lunghi. Il Municipio 1 chiede al Comune una proroga anche per i Giardini Montanelli di via Palestro

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 marzo 2025 – È successo più di una volta: i fruitori del, in particolare, madei, ignari deglidi chiusura delle due aree verdi, sono rimasti chiusi dentro la sera. E, dunque, hanno dato l’allarme via telefoni cellulari e sono stati liberati dagli addetti alla sicurezza. Inconvenienti che il1 vorrebbe che non si ripetessero più. E così la Giunta del “parlamentino“ del centro storico, presieduta da Mattia Abdu, ha chiesto alcon una delibera approvata all’unanimità di “prolungare l’o di apertura dele dei”. Un’estensionea che varia a seconda dei diversi mesi dell’anno, ma che mediamente prevede un’ora in più di apertura giornaliera. Ad esempio, a marzo, l’o di apertura diva dalle 6.