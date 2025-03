Ora stai con Helena Grande Fratello Shaila senza pietà con Lorenzo | lo smaschera tra insulti e parolacce

Leggi su Caffeinamagazine.it

Casa sempre più spaccata, coppie divise e caos generale al. Si vede proprio che siamo arrivati quasi alla fine. I nervi a fior di pelle dei concorrenti, alcuni reclusi dallo scorso settembre, portano a liti accesissime. Come quella traGatta eSpolverato, andata in scena nella notte di lunedì 17 marzo.La ballerina ha un punto definitivo alla storia d’amore con. “Ho amato ungiocatore, uncalcolatore.”, ha detto al termine della puntata del. Cosa è successo poco prima. L’ex velina ha accusato il modello di essersi schierato dalla parte di Stefania Orlando e questo non l’ha mandato giù.Leggi anche: “Giglio se ne va”., per il parrucchiere si avvicina il momento dell’uscitaGF,mette un punto con: “Vai da”“Il tuo amore non vale niente in questo momento.