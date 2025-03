Lanazione.it - "Ora mettiamo il lavoro al centro". La Carovana Uil arriva oggi a Prato

L’incognita delprecario, la piaga dello sfruttamento precario, la sicurezza in azienda e la battaglia "zero morti sul". Sono alcuni dei temi, importanti e costruttivi, chee domani porta con sé ladella Uil "No ai lavoratori fantasma" in arrivo a. Saranno due giorni di confronto e approfondimento, con la presenza del segretario generale PierPaolo Bombardieri. L’iniziativa nazionale di carattere itinerante incentrata sul contrasto alla precarietà del, sbarcherà stamani in piazza delle Carceri dove un tir attrezzato si aprirà trasformandosi in palco e diventando luogo di approfondimento e confronto tra lavoratori, giovani, pensionati con il coinvolgimento delle istituzioni per affrontare il tema del. In piazza saranno presenti anche diversi stand, con tutti i servizi che la Uil offre.