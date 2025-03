Liberoquotidiano.it - "Ora basta, è una mancanza di rispetto": Marc Marquez, il durissimo sfogo del fratello Alex

sul podio,a seguirlo. Thailandia e Argentina hanno detto questo, con i due fratellisul podio nei primi due appuntamenti del Mondiale 2025 di MotoGP. Prima il ducatista ufficiale, poi il fratellino di Gresini, più volte accusato dai media di subire una sorta di timore reverenziale verso il maggiore, che punta al nono titolo della carriera che gli farebbe raggiungere Valentino Rossi: "Spesso me lo chiedono ma è unadinei miei confronti, io in pista do solo il 100% — le parole dia smentire le polemiche — Sono il primo a voler battere e vincere su mio". In Argentina,si è divertito a duellare con ilfino a cinque giri dal termine, quando ha deciso di prendersi la seconda vittoria consecutiva. Lasciando al più piccolo della famiglia la gloria del secondo posto, che gli ha permesso di salire per due volte consecutive nella classe regina.