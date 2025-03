Onu | Inorriditi da attacchi Israele

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.10 L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Turk, si è detto "inorridito dagliaerei e dai bombardamenti israeliani a Gaza". In una nota,scrive: "La guerra deve finire" e "questo incubo deve finire immediatamente". "Unica via da seguire è una soluzione politica coerente con diritto internazionale". "Evitare altre sofferenze ai civili". Dal segretario Guterres "un appello urgente al rispetto del cessate il fuoco, alla ripresa delle forniture di aiuti umanitari senza ostacoli e al rilascio incondizionato degli ostaggi rimasti".