OneXSugar Sugar 1: Nuova console portatile potente e in grado di trasformarsi

Il1 non è un semplice handheld da gaming, ma un dispositivo rivoluzionario che porta il concetto di gioco su Android a un nuovo livello. Grazie alSnapdragon G3 Gen 3 di Qualcomm, questo device si distingue per il suo design trasformabile e una configurazione pensata per offrire massima versatilità.Un nuovo concetto diA differenza delle classicheportatili, il1 introduce soluzioni innovative:Doppio schermo interattivo – Accanto al display principale da 6,01 pollici, è presente un secondo schermo da 3,92 pollici, che si apre per offrire un’esperienza simile ai vecchi Nintendo DS.Gamepad con doppia cerniera – I controller pieghevoli e ruotabili permettono di personalizzare l’impugnatura e la modalità di gioco.