Ondrej Duda voleva solo rubare palloni

gli avevano detto che doveva giocare in quella terra di nessuno tra attacco e centrocampo, in avanti, perché lì giocavano, dovevano giocare, quelli che avevano buoni piedi. Ei piedi buoni ce li ha sempre avuti, per questo l’allenatore ungherese Pal Dardai, il giorno che firmò il contratto con l’Herta Berlino chiese alla dirigenza di acquistarlo. Disse loro: “è un piccolo artista del pallone, è ideale per il mio modo di giocare”. La società tedesca decise di assecondare l’allenatore, pagarono 4,5 milioni di euro al Legia Varsavia e portarono il giocatore slovacco in Germania. Gli affidarono la maglia numero 10, perché i giocatori come lui dovevano avere la maglia numero 10, gli dissero. Qualche settimana dopo si lacerò il tendine rotuleo. Cercò di affrettare il recupero, si lacerò il muscolo un paio di settimane dopo il ritorno in campo.