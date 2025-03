Lettera43.it - Omicidio Verzeni, Sangare ritratta la confessione: «Sono innocente»

Leggi su Lettera43.it

Moussa, il 31enne attualmente a processo per l’di Sharon, hato larilasciata durante l’estate scorsa, dopo il delitto. L’uomo, al termine della seconda udienza davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, ha chiesto di poter avere la parola. L’avvocato della difesa, Giacomo Maj, ha spiegato che durante un intervento di «10-15 minuti»si è «proclamatoe ha detto a modo suo il perché».L’udienza per la perizia psichiatricaCome riportato da Adnkronos, l’udienza è stata convocata per il conferimento dell’incarico per la perizia psichiatrica con cui si stabilirà se il 31enne fosse capace di intendere e di volere nella notte in cui Sharonè stata uccisa per strada a coltellate, tra il 29 e il 30 luglio 2024. Ad aver ricevuto l’incarico dai giudici è stata la dottoressa Giuseppina Paulillo.