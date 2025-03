Omicidio Sharon Verzeni Sangare in aula ritratta confessione | Sono innocente

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Moussa, il 31enne a processo per l'di, hato laresa la scorsa estate. Lo ha fatto al termine della seconda udienza davanti alla corte d'Assise di Bergamo, convocata per il conferimento dell’incarico per la perizia psichiatrica che dovrà stabilire la sua capacità di stare in giudizio e .