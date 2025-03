Ilgiorno.it - Omicidio Sharon Verzeni, colpo di scena: Moussa Sangare, reo confesso, ritratta tutto. “Non l’ho uccisa io, e ho paura del suo assassino”

Bergamo, 18 marzo 2025 –diquesta mattina in tribunale a Bergamo, per l’udienza di conferimento dell’incarico per la perizia psichiatrica a, reodell’di, avvenuto a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024.ha rilasciato davanti ai giudici una serie di dichiarazioni che hanno lasciato tutti esterrefatti, quasi scioccati, affermando di non essere stato lui ad avere ucciso a coltellate la ragazza. “Non ci sono prove che sia stato io a uccidere”, ha aggiunto. “Il coltello?sotterrato, era quello che usavo quando facevo i barbecue in riva all’Adda mentre i vestiti li ho buttati nel fiume per, avevoche l’mi individuasse, per questo mi sono tagliato barba e capelli”. La rabbia dei familiari diDieci minuti di dichiarazioni spontanee, anzi, di vere e proprie farneticazioni, in un italiano confuso non privo di un accento bergamasco, che ha espresso quando il giudice gli ha concesso la parola chiedendogli se avesse qualcosa da dichiarare.