Omicidio Sharon Sangare in aula | Non ci sono prove contro di me

Leggi su Bergamonews.it

“Non ciper dire che ho commesso il fatto. Il coltello lo avevo nascosto in riva all’Adda perché mi serviva quando andavo lì a fare il barbecue. I vestiti li ho buttati nel fiume perché avevo paura che l’assassino mi individuasse, per questo mianche tagliato i capelli e la barba”. Nell’udienza fissata per conferire l’incarico al perito che dovrà valutare se Moussa, accusato dell’diVerzeni, sia in grado di stare a giudizio e se fosse capace di intendere e volere al momento del fatto, l’imputato ha alzato la mano per chiedere la parola.Un discorso confuso, in un italiano con leggera inflessione bergamasca, nel quale il 31enne ha tentato ancora di proclamare la sua innocenza. “Non c’è nessun video che mi riprende mentre uccido la ragazza. Si vede solo che scappo in bici ma tra il primo e il secondo video passa meno di un minuto, se l’avessi fatto ci avrei messo più tempo.