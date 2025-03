Tg24.sky.it - Omicidio di Sharon Verzeni, Sangare ritratta la sua confessione

Moussa, reo confesso dell'di, uccisa a coltellate a Terno d'Isola la notte tra il 29 e 30 luglio del 2024, ha deciso dire la sua versione. Lo ha fatto, in particolare, durante l'udienza nella quale è stato nominato il perito incaricato di decidere se l'uomo fosse capace di intendere e di volere al momento in cui si è consumata la vicenda, unitamente alla sua capacità di stare in giudizio. "Non è vero, non sono stato io", ha riferitoal termine del dibattimento.Una scelta che "fa soffrire i famigliari"La scelta dire lada parte di, secondo il legale della famiglia, Luigi Scudieri , "fa ancor più soffrire i famigliari" della donna. "E' una famiglia che sta soffrendo e sentire queste cose la fa ancora più soffrire" ha ribadito l'avvocato, secondo cui lazione "dimostra ancor più la sua lucidità".