Dayitalianews.com - Omicidio del presidente JFK, Trump: “80mila documenti saranno pubblicati oggi, 18 marzo”

Leggi su Dayitalianews.com

Ilannuncia la diffusione dei file: “Vi farete un’idea da soli”.“Rilasceremo tutti i file del caso Kennedy, la gente aspetta da decenni”. Lo ha detto ildegli Usa Donald, durante la visita al Kennedy Center, annunciando che, 18diffusi irelativi all’inchiesta sull’delJohn Fitzgerald Kennedy.L’uccisione delJFK fu ucciso a Dallas in un attentato il 22 novembre 1963. Ilfu colpito mentre l’auto che lo trasportava si trovava nella Dealey Plaza. L’venne attribuito a Lee Harvey Oswald, che venne arrestato e poi ucciso due giorni dopo in un nuovo attentato, compiuto da Jack Ruby nella centrale di polizia di Dallas, prima di essere trasferito in prigione.Le parole del“Ho dato istruzioni a diverse persone, coordinate da Tulsi Gabbard“, direttrice della National Intelligence.