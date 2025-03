Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a San Benedetto del Tronto: caccia all’arma

Sandel, 18 marzo 2025 – Il primo a varcare la soglia del carcere di Marino delper l’di Amir Benkharbouch, il 24enne ucciso nella mattina di domenica sul lungomare di San, è stato D.S.F., 20 anni italiano di Giulianova, mentre gli altri due D.R.R. 22 anni di Giulianova nato in Italia da genitori romeni e H. N. 30 anni nato in Italia da genitori marocchini, residente a Grottammare, entrambi feriti nella mattanza di fronte al Kontiki, (locale sotto sequestro preventivo), sono piantonati all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ e saranno condotti in carcere appena dimessi. Due i ragazzi per ora denunciati in stato di libertà, D. S. 25 anni di Grottammare che si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Ancona e F.S. 30 anni di Monteprandone.