Ilgiorno.it - Omaggio ai caduti per mafia iniziative aperte ai cittadini

Leggi su Ilgiorno.it

Treper coinvolgere isui temi della legalità. In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie del 21 marzo, l’Amministrazione in collaborazione con la Consulta impegno civile ha distribuito ai ragazzi delle terze medie 220 cartellini riportanti i nomi di vittime di. Sabato 29 marzo alle 17.30 nella sala teatro Testori "Esperienze e storie di riuso sociale dei beni confiscati alle mafie". Dibattito dedicato alle realtà impegnate nella gestione dei beni sequestrati alla criminalità. Interverranno: Fabio Botteri, associazione Avviso pubblico, Elena Simeti e don Massimo Mapelli di Una casa anche per te onlus, Silvia Gissi, presidente dell’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli, Paola Pollini presidente della Commissione speciale antidi Regione Lombardia, Simona Ronchi e Roberto Bellasio dell’agenzia per la destinazione dei beni confiscati alla criminalità, La Tenda Odv, l’associazione La bottega del grillo di Garbagnate.