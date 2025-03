Ilgiorno.it - Omaggio a Ravel: Babayan e Tjeknavorian con l'Orchestra Sinfonica di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

All’arte di Maurice, nel 150° anniversario della nascita, l’didedica il week end, accogliendo il leggendario pianista Sergei: venerdì 4 (ore 20) e domenica 6 aprile (16), Emmanueldirige un programma che accosta i due concerti per pianoforte (il Concerto il Sol e il Concerto per la mano sinistra) che vedono protagonista, intervallati dal Menuet sur le nom d’Haydn per pianoforte, e arricchisce il programma con il Boléro e con la Sinfonia n. 45 in Fa diesis minore Hob.I:45 “Sinfonia degli addii“ di Haydn. A scandire le due date, sabato 5 aprile alle 18salgono sul palco dell’Auditorium in duo violino e pianoforte, e sviluppano un programma che tiene insieme la Sonata per violino e piano di Leóš Janà?ek con la Sonata per violino e piano in Fa maggiore K 376 di Wolfgang Amadeus Mozart e con la Sonata per violino e pianoforte in Fa minore op.